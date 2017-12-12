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12 декабря, в 19:25
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Президент поздравил россиян с Днем Конституции

Путин особо отметил роль Конституционного Суда в правовой системе РФ

В День Конституции, 12 декабря, президент Владимир Путин провел традиционную встречу с представителями Конституционного Суда Российской Федерации.

“Я хочу вас, судей Конституционного Суда, весь ваш аппарат, конечно, всех граждан России поздравить с праздником – с Днем Конституции, пожелать вам всего самого доброго”, – приводит слова главнокомандующего официальный сайт Кремля.

В ходе встречи Путин отметил, что Конституционный Суд занимает особое место в судебной системе страны. Кроме того, по его словам, за последние годы законотворчество в России изменилось, став более зрелым.

Президент также подчеркнул, что только сильное и самостоятельное государство способно надежно защитить права и свободы своих граждан.

Напомним, 12 декабря в России отмечается День Конституции. Этот праздник был учрежден 12 декабря 1993 года, когда в ходе всенародного голосования был принят Основной Закон Российской Федерации.


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