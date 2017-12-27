Президент поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с Днем спасателя

Президент Владимир Путин в среду, 27 декабря, поздравил сотрудников и ветеранов МЧС России с профессиональным праздником – Днем спасателя.

Этот праздник отмечается в нашей стране с 1995 года, когда первый глава РФ Борис Ельцин подписал указ «Об установлении Дня спасателя Российской Федерации». Дата была выбрана не случайно – именно 27 декабря Совет министров РСФСР принял постановление об образовании Российского корпуса спасателей.

Владимир Путин в своей поздравительной речи отметил, что подразделения МЧС всегда находятся в высшей степени готовности и приходят на помощь первыми, выручая тех, кто столкнулся с бедой или стихией.

Также он поблагодарил действующих и бывших сотрудников МЧС за труд, мужество, благородство и профессионализм.

Кроме того, президент выразил уверенность, что МЧС и в дальнейшем будет укреплять традиции ведомства, воспитывать на них подрастающее поколение.