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Президент РФ поздравил глав государств с Новым годом

Владимир Путин также не забыл про руководителей международных организаций

Президент России Владимир Путин поздравил с Рождеством и Новым годом руководителей зарубежных государств и правительств, а также глав международных организаций.

Поздравления направлены президентам Венгрии, Сербии, Словении и Чехии, сообщается на сайте президента РФ. «Глава российского государства выразил уверенность в том, что совместная работа по построению отношений союзничества и стратегического партнерства на благо братских народов стран, в интересах укрепления мира, безопасности и стабильности будет продолжена», – сказано в сообщении.

В поздравлении президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко Владимир Путин отметил, что 25-летняя годовщина установления дипломатических отношений между странами показала, каких значительных результатов добились союзные страны в развитии взаимовыгодного сотрудничества во всех областях.


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