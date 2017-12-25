Гендиректор РФС сменил Мутко на посту президента союза

В течение ближайших шести месяцев Российским футбольным союзом будет руководить генеральный директор РФС Александр Алаев. Об этом сообщил сайт телеканала Russia Today.

На заседании исполкома РФС Виталий Мутко приостановил свою деятельность на посту президента РФС. Эксперты и спортивные СМИ связывают этот шаг вице-премьера с давлением Международного Олимпийского Комитета и FIFA из-за допингового кризиса. В частности, об этом рассказал сайт Championat.com. Как сообщило издание, недавно в WADA заявили о получении базы данных из Московской антидопинговой лаборатории за период с 2012-2015 годы. В агентстве составили список из 300 действующих спортсменов, которых подозревают в нарушении антидопингового регламента, и разослали его по федерациям.

Получили список и в FIFA. Там “ожидают дополнительной информации в ближайшие месяцы” и “продолжат свои расследования в тесном сотрудничестве с WADA по всем возможным направлениям”. Как утверждает Сhampionat.com, в FIFA также сообщили, что “если будет достаточно доказательств нарушений антидопинговых правил каким-либо футболистом, то организация применит к нему соответствующие санкции”.