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05 октября, в 16:13
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Президент России назначил нового заместителя главы МИД

Указ вступает в силу с четверга, 5 октября

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал постановление, согласно которому новым заместителем председателя министерства иностранных дел страны назначен Евгений Иванов.

Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Постановление было подписано президентом в четверг, 5 октября.

Отмечается, что документ вступает в законную силу со дня его подписания.

В постановлении говорится: «Назначить Иванова Евгения Сергеевича заместителем министра иностранных дел Российской Федерации».

Ранее «Практика» информировала о первом в истории двусторонних отношений визите короля Саудовской Аравии в Россию, который президент Российской Федерации Владимир Путин обозначил как знаковое событие.


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