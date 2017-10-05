Президент России назначил нового заместителя главы МИД

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал постановление, согласно которому новым заместителем председателя министерства иностранных дел страны назначен Евгений Иванов.

Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Постановление было подписано президентом в четверг, 5 октября.

Отмечается, что документ вступает в законную силу со дня его подписания.

В постановлении говорится: «Назначить Иванова Евгения Сергеевича заместителем министра иностранных дел Российской Федерации».

Ранее «Практика» информировала о первом в истории двусторонних отношений визите короля Саудовской Аравии в Россию, который президент Российской Федерации Владимир Путин обозначил как знаковое событие.