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10 октября, в 12:46
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Президент России сменил губернатора Ивановской области

Отставка главы региона произошла в связи с его собственным желанием покинуть пост

Президент Российской Федерации Владимир Путин во вторник, 10 октября, подписал постановление «О досрочном прекращении полномочий губернатора Ивановской области».

Как сообщает официальный интернет-портал президента России, глава региона Павел Коньков принял решение покинуть свой пост по собственной инициативе.

Российский лидер одобрил заявление уже экс-губернатора Ивановской области и назначил временно исполняющим его обязанности Станислава Воскресенского.

Отмечается, что Воскресенский будет врио губернатора региона до того момента, пока в должность не вступит избранный глава Ивановской области.

«Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в сообщении.

Ранее «Практика» информировала о том, что Владимир Путин принял отставку губернатора Омской области.


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