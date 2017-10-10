Президент России сменил губернатора Ивановской области

Президент Российской Федерации Владимир Путин во вторник, 10 октября, подписал постановление «О досрочном прекращении полномочий губернатора Ивановской области».
Как сообщает официальный интернет-портал президента России, глава региона Павел Коньков принял решение покинуть свой пост по собственной инициативе.
Российский лидер одобрил заявление уже экс-губернатора Ивановской области и назначил временно исполняющим его обязанности Станислава Воскресенского.
Отмечается, что Воскресенский будет врио губернатора региона до того момента, пока в должность не вступит избранный глава Ивановской области.
«Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в сообщении.
Ранее «Практика» информировала о том, что Владимир Путин принял отставку губернатора Омской области.
Оставить комментарий