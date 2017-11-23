Президент России ведет переговоры с лидерами Турции и Ирана

Владимир Путин провел встречи в Сочи в среду с лидерами Ирана Хасаном Рухани и президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Два дня назад он принял у себя президента Сирии Башара Асада для обсуждения возможности заключения мирного соглашения. Российский лидер также провел переговоры с другими сторонами, участвующими в конфликте, в том числе президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает UPI.

“Боевики в Сирии выдержали решительный удар, и теперь есть реальный шанс закончить многолетнюю гражданскую войну”,-заявил Путин во время саммита с Роухани и Эрдоганом. “Сирийский определяет свое будущее и сирийцам необходимо договориться о принципах своей государственности. Очевидно, что процесс реформирования не будет легким и потребует компромиссов и уступок от всех участников, включая правительство Сирии.”

Но мирные переговоры по прекращению конфликта “будут непростыми”, – сказал Путин, сообщает Bloomberg. “Это потребует компромиссов и уступок от всех сторон, включая правительство Сирии.”

Россия поддерживает Асада с момента вмешательства в гражданскую войну Сирии в 2015 году, поэтому аналитики предполагают, что мирная сделка при посредничестве Путина будет включать пребывание Асада у власти, по крайней мере до нового раунда выборов, который будет определен позднее. Но сирийские оппозиционные группы вряд ли легко одобрят такую сделку.

Между тем, Эрдоган не хочет, чтобы сирийские курды имели право голоса в мирной брокерской деятельности, потому что они связаны с турецкими курдами, которые турецкое правительство классифицирует как террористическую группу, сообщает Guardian.

Иран Рухани заявил, что любые войска, находящиеся в Сирии незаконно, должны уйти, ссылаясь на присутствующие в стране американские войска.

Ожидается, что переговоры будут продолжены, включая мирные переговоры, которые состоятся в Женеве 28 ноября.