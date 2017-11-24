Президент США Дональд Трамп поздравил американцев с Днем Благодарения

В четверг, 23 ноября, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поздравил американских граждан с государственным праздником – Днем Благодарения. Также он выразил благодарность полицейским и сотрудникам экстренных служб за их работу, которая часто связана с риском для жизни. Кроме того, он отметил самые низкие показатели по безработице за последние 17 лет.

“Счастливого Дня Благодарения, дела вашей страны начинают идти действительно хорошо. Рабочие места снова появляются, фондовый рынок поднялся выше, чем когда-либо, вооруженные силы набирают настоящую мощь, мы построим стену на границе с Мексикой”, – написал он в Twitter.

День Благодарения – государственный праздник в США и Канаде, который отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвертый четверг ноября в США. В этом году в Штатах праздник выпал на 23 ноября.

Ранее Дональд Трамп рассказал о своих достижениях на посту главы Белого дома, о чем сообщала «Практика».