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Президент Туркмении подарил Путину щенка алабая

У российского лидера уже есть две собаки

Лидер Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поздравил президента России Владимира Путина с днем ангела, пожелал крепкого здоровья, успехов, наилучших благ и подарил ему щенка алабая по кличке Верный.

«У нас есть общий один друг — это единственная в мире собака алабай», — цитирует Бердымухамедова «Интерфакс». После этих слов в зал, где проходила встреча лидеров двух стран, занесли переноску со щенком. Президент Туркмении достал его оттуда, а затем передал Путину.

Это уже третья собака Владимира Путина. В 2010 году премьер-министр Болгарии Бойко Борисов подарил ему щенка овчарки-каракачана по кличке Баффи. В 2012 году губернатор префектуры Акита преподнес российскому лидеру пса японской породы акита-ину по кличке Юмэ (Мечта) в знак благодарности за помощь в ликвидации последствий цунами и землетрясения.

Ранее «Практика» писала о том, что житель Великобритании Эндрю Картрайт разместил в разделе объявлений газеты Daily Telegraph поздравление с днем рождения президента России Владимира Путина.


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