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29 ноября, в 20:52
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Президент Венесуэлы намерен переизбираться на пост главы государства

Выборы пройдут в 2018 году

В среду, 29 ноября, вице-президент Венесуэлы Тарек Эль-Аиссами встретился с активистами Единой социалистической партии страны и объявил, что лидер государства Николас Мадуро намерен участвовать в президентских выборах в 2018 году.

“Мы увидим переизбрание нашего брата Николаса Мадуро как президента Боливарианской республики. У оппозиции свой план, но мы им не верим”, – цитирует газета Últimas Noticias слова Эль-Аиссами.

Николас Мадуро вступил в должность главы государства в 2013 году. Он победил на президентских выборах, опередив кандидата от оппозиции Энрике Каприлеса. До этого нынешний президент страны занимал пост вице-президента в правительстве Уго Чавеса.

В середине ноября этого года Россия и Венесуэла подписали соглашение о реструктуризации венесуэльского долга, о чем ранее писала «Практика».


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