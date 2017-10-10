Президентская библиотека оцифрует материалы патентного фонда

Президентская библиотека займется оцифровкой патентов, которые российские ученые получали с 1878 года на изобретения мирового значения, сообщает пресс-служба учреждения.

В электронную коллекцию патентов войдут знаменитая «свеча Яблочкова», представляющая собой электрическую лампу, несколько фундаментальных открытий в области аэродинамики Николая Жуковского, работы основоположника теоретической космонавтики Константина Циолковского и многих других, сообщает ТАСС.

В будущем в оцифрованное собрание Президентской библиотеки войдут и копии патентов на иностранные изобретения. В настоящее время в фонде содержатся порядка 550 тысяч единиц хранения, в том числе архивные документы, аудио- и видеозаписи и другие материалы.

Ранее «Практика» писала о том, что Президентская библиотека начала формирование архива электронных документов с сайтов государственных органов России.