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Президентская библиотека оцифрует произведения Даниила Гранина

Об этом сообщил президент России

Президентская библиотека к 100-летию Даниила Гранина оцифрует его произведения.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу учреждения. “Гранин часто здесь бывал. Он приходил сюда не только на крупные мероприятия – с удовольствием общался с сотрудниками библиотеки, знавшими и любившими его книги, делился своими творческими планами, взглядами на литературу и происходящее вокруг, обсуждал с ними “проблемные” вопросы”, – говорится в сообщении.

О праздновании юбилея писателя объявил глава государства Владимир Путин во время заседания Совета при президенте по культуре и искусству. 1 января 2018 года Гранину бы исполнилось 99 лет.

 


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