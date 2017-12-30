Президентская библиотека оцифрует произведения Даниила Гранина

Президентская библиотека к 100-летию Даниила Гранина оцифрует его произведения.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу учреждения. “Гранин часто здесь бывал. Он приходил сюда не только на крупные мероприятия – с удовольствием общался с сотрудниками библиотеки, знавшими и любившими его книги, делился своими творческими планами, взглядами на литературу и происходящее вокруг, обсуждал с ними “проблемные” вопросы”, – говорится в сообщении.

О праздновании юбилея писателя объявил глава государства Владимир Путин во время заседания Совета при президенте по культуре и искусству. 1 января 2018 года Гранину бы исполнилось 99 лет.