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06 октября, в 20:40
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Президентская библиотека сформирует архив документов с сайтов госорганов РФ

Проект будет уникальным для России

Президентская библиотека начала формирование архива электронных документов с сайтов государственных органов России.

Об этом сообщает ТАСС. По словам представителей учреждения, подобные работы до сих пор не проводились в России. В то же время такие архивы формируются Библиотекой конгресса в США, Национальной библиотекой во Франции и другими учреждениями в ряде стран.

«Проект позволит предотвратить безвозвратное исчезновение сетевых ресурсов и обеспечит их сохранение», — пояснили в пресс-службе Президентской библиотеки. В первую очередь в архивы поступают материалы с сайтов президента и правительства РФ. Приоритетными темами в библиотеке считают историю российского права и государственности и русский язык.

Представители учреждения заверили, что в процессе создания архива будет соблюдаться ответственное отношение к авторским правам — архивироваться будут сайты под открытой лицензией.


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