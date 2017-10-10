Президенту Туркмении во второй раз присвоили звание Героя страны

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухаммедов во второй раз получил звание Героя Туркменистана.

Об этом во вторник, 10 октября, в ходе заседания Совета старейшин сообщил председатель парламента страны Акджа Нурбердыев, передает государственный электронный портал «Туркменистан: Золотой век».

Отмечается, что награду высшей категории туркменский лидер получил за личный вклад в развитие демократических и правовых основ государства, укрепление суверенитета, конституционного строя, независимости и постоянного нейтралитета Туркменистана, обеспечение гражданского согласия и национального единства.

Президент, который также присутствовал на собрании парламента, поблагодарил депутатов за оказанную ему честь второй раз быть удостоенным звания Героя страны.

Первый раз Бердымухаммедов получил подобную награду в 2011 году. При этом бывший президент Туркмении удостаивался высшей государственной награды шесть раз.