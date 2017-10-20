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Президиум ВАК счел несостоятельными претензии к диссертации Мединского

Окончательное решение вынесет Минобрнауки

Президиум Высшей аттестационной комиссии (ВАК) счел несостоятельными претензии к диссертации министра культуры России Владимира Мединского.

Минобрнауки может оставить за ним ученую степень доктора исторических наук, с такой рекомендацией выступил президиум ВАК, сообщает «Интерфакс».

В начале октября экспертный совет Высшей аттестационной комиссии (ВАК) по истории и археологии большинством голосов поддержал рекомендацию лишить руководителя министерства культуры России Владимира Мединского степени доктора наук.

Претензии к главе ведомства заключались в том, что исследование главы Минкультуры выполнено на низком уровне и не содержит нового научного знания, также в тексте присутствуют многочисленные фактические ошибки, и он не соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям.

Ранее «Практика» писала о том, что Белгородский университет подтвердил докторскую степень Владимира Мединского.


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Белоснежка
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