Президиум ВАК счел несостоятельными претензии к диссертации Мединского

Президиум Высшей аттестационной комиссии (ВАК) счел несостоятельными претензии к диссертации министра культуры России Владимира Мединского.

Минобрнауки может оставить за ним ученую степень доктора исторических наук, с такой рекомендацией выступил президиум ВАК, сообщает «Интерфакс».

В начале октября экспертный совет Высшей аттестационной комиссии (ВАК) по истории и археологии большинством голосов поддержал рекомендацию лишить руководителя министерства культуры России Владимира Мединского степени доктора наук.

Претензии к главе ведомства заключались в том, что исследование главы Минкультуры выполнено на низком уровне и не содержит нового научного знания, также в тексте присутствуют многочисленные фактические ошибки, и он не соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям.

Ранее «Практика» писала о том, что Белгородский университет подтвердил докторскую степень Владимира Мединского.