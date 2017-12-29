Прибыль “Роскосмоса” за год выросла в четыре раза

Госкорпорация «Роскосмос» подвела итоги уходящего 2017 года, в течение которого ей удалось увеличить чистую прибыль в четыре раза.

Финансово-экономические показатели “Роскосмоса” продемонстрировали положительную динамику. “По предварительному прогнозу, чистая прибыль предприятий, входящих в периметр Госкорпорации «Роскосмос», в 2017 году в 4 раза превысит показатель 2016 года и составит порядка 13 миллиардов рублей”, – говорится на сайте госкорпорации.

За год с космодромов Байконур, Плесецк и из Гвианского космического центра (Куру) было совершено 20 пусков, а также еще 7 по программе Международной космической станции (МКС), при этом процент аварийности снизился и составил 4,8%.

Также отмечается, что в 2017 году правительство России утвердило Федеральную целевую программу (ФЦП) «Развитие космодромов на 2017-2025 годы», которая касается системы качества, производственной системы, а также формирования кадрового резерва и финансовых преобразований.

Кроме того, в 2017 году “Роскосмос” активно работал над развитием и укреплением международных связей, в частности над сотрудничеством с Европейским космическим агентством (ESA) и на МКС. В течение ближайших 6 лет на МКС планируется провести около 200 научных экспериментов.