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28 декабря, в 00:30
Новости

Приглашение Саакашвили признали ошибкой

Киев возлагал на него большие надежды, которые не оправдались

По словам украинского вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе, “вместо реформатора мы получили революционера. Вместо чудотворца мы получили вирус, который инфицировал украинскую политическую систему, им движет уязвленное эго и ненасытная жажда власти”, – цитирует вице-премьера Украины РИА Новости.

В своей статье для The Washington Times украинский вице-премьер констатировала, что Саакашвили не способствует ни миру на востоке Украины, ни социальному контракту украинцев и власти, ни поддержке из-за рубежа, а Украина не может позволить себе еще одну революцию и не нуждается в ней.


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