Приложение “Тайный Санта” появилось в “ВКонтакте”

Социальная сеть “ВКонтакте” объявила о запуске приложения “Тайный Санта”, с помощью которого пользователи могут анонимно обмениваться новогодними подарками в сообществах.

“Для запуска акции нужно установить приложение в сообщество и определить условия: указать крайнюю дату подачи заявки, ориентировочный бюджет и тематику подарка”, – сообщает пресс-служба социальной сети.

Администраторы группы могут в настройках выбрать, какую именно информацию о получателе должен знать отправитель. Это может быть ссылка на страницу в “ВКонтакте” или имя.

Также в случае, если пользователь находится в другом городе, можно добавить его почтовый адрес.

Ранее Praktika.ru писала о том, что социальная сеть “ВКонтакте” наградила денежными призами победителей хакатона.