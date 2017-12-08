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08 декабря, в 16:38
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Приложение “Тайный Санта” появилось в “ВКонтакте”

Оно представляет собой сервис для анонимного обмена новогодними подарками

Социальная сеть “ВКонтакте” объявила о запуске приложения “Тайный Санта”, с помощью которого пользователи могут анонимно обмениваться новогодними подарками в сообществах.

“Для запуска акции нужно установить приложение в сообщество и определить условия: указать крайнюю дату подачи заявки, ориентировочный бюджет и тематику подарка”, – сообщает пресс-служба социальной сети.

Администраторы группы могут в настройках выбрать, какую именно информацию о получателе должен знать отправитель. Это может быть ссылка на страницу в “ВКонтакте” или имя.

Также в случае, если пользователь находится в другом городе, можно добавить его почтовый адрес.

Ранее Praktika.ru писала о том, что социальная сеть “ВКонтакте” наградила денежными призами победителей хакатона.


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