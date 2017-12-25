Приостановление полномочий Мутко во главе РФС может вызвать отток спонсоров

Приостановление деятельности Виталия Мутко на посту президента Российского футбольного союза (РФС) может вызвать отток спонсоров РФС.

Об этом заявил временно исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев, общаясь с журналистами. Об этом сообщил на своем сайте ТАСС

В понедельник Виталий Мутко объявил на заседании исполкома РФС о приостановлении своих полномочий в качестве президента Российского Футбольного Союза.

Врио главы РФС считает, что Мутко должен возобновить деятельность на посту главы РФС как можно быстрей.

“Ровно два года назад мы не говорили о футболе, а говорили о том, что надо спасать организацию, и, по сути, это сделал Виталий Леонтьевич. Сегодня все мы должны сосредоточиться, у нас есть полный контакт с клубами и федерациями, это футбольная семья. Надеюсь, что приостановка будет минимальной, потому что Виталий Леонтьевич лучше всех разбирается в футболе, нам его будет не хватать. Мы должны сделать все, чтобы все наши команды выступили хорошо, и я сделаю все возможное”, – сказал Александр Алаев.