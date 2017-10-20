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20 октября, в 13:05
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Приставы будут задерживать злостных неплательщиков алиментов

Правонарушители часто не являются по вызову для составления протокола

В пятницу, 20 октября, Госдума приняла законопроект, согласно которому судебные приставы имеют право задерживать должников по уплате алиментов.

Об этом сообщает ТАСС. В сопроводительных документах сказано, что закон наделяет должностных лиц Федеральной службы судебных приставов (ФССП) полномочиями по админзадержанию и доставлению нарушителя, который не платит алименты, к судебным приставам для оформления взысканий.

Представитель Федеральной службы подчеркнул, что за последнее время в России возбудили более 10 тысяч дел, связанных с уклонением от уплаты алиментов. Судебные приставы помогли взыскать с нарушителей порядка 35 миллионов рублей.

В пояснительной записке говорится, что часто нарушители не являются по вызову судебного пристава для составления протокола. Поэтому должностным лицам ФССП России разрешили задерживать и доставлять в службу лиц, уклоняющихся от уплаты  алиментов.


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Белоснежка
Гость
Белоснежка
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