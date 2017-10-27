Проект экопоселения представили в Крыму

Экологическое поселение появится на крымском полуострове в Бахчисарайском районе.

В нем будут расположены индивидуальные коттеджи и приусадебное хозяйство, сообщает ТАСС. В пятницу, 27 октября, в Симферополе открылся Первый международный форум строителей, на котором впервые представили проект поселения «Мы живем в Крыму».

Председатель Ассоциации предпринимателей республики Крым Иван Хуторной рассказал, что к Крыму сейчас проявляется пристальное внимание со стороны всех регионов России. Многие россияне хотят переехать жить на полуостров или же рассматривают его в качестве курорта.

Экопоселение разобьют в Бахчисарайском районе недалеко от моря. Для него будет выделена территория в 150 гектар. В поселке будут установлены частные коттеджи, организовано приусадебное хозяйство, теплицы, сады.

Каждый дом оснастят солнечными батареями и ветроагрегатом российского производства. На территории также построят мини-гостиницы, медцентр и грязелечебницу.