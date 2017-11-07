Во вторник, 7 ноября, интернет-портал «ПроеКТОриЯ» проведет технобаттл «Сценарии технологического будущего. Вижн Поколения Z».

Мероприятие состоится в Санкт-Петербурге во время баркемп «Национальная технологическая революция 20.35», сообщает ТАСС.

Поколение Z выросло с планшетами в руках. Представители этого поколения прекрасно разбираются в технологиях VR и 3D и «технологии будущего» для них являются обыденными и привычными.

На мероприятие приедут представители первого цифрового поколения, которые представят сценарии будущего. В технобаттле будут участвовать визионер-классик Дмитрий Земцов, лидер движения НТИ и победители конкурса «Инженеры будущего». Спикером мероприятия выступит технопредприниматель Микаэл Саакянц.

Участники в стиле TED поведают о своих проектах и какую проблему человека они отрабатывают, а также расскажут, какие технологии изменят будущее и образ жизни человека.