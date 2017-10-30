Сегодня:
$
Нефть
Золото
30 октября, в 21:41
Новости

Профессор из США нашел ложь в докладе о химоружии в Сирии

Он вычислил несостыковки по мертвой козе

Теодор Постол, профессор Массачусетского технологического института, считает что ОЗХО и ООН использовали ложные доказательства в расследовании о применении химического оружия в Сирии.

Ученый рассказал, что пришел к такому выводу после того, как провел собственное расследование, пишет РИА Новости. В частности, его смутило нашумевшее видео, на котором можно увидеть задохнувшуюся во время химической атаки козу. Постол полностью уверен в том, что козу принесли в указанное место уже мертвой, а значит, она не могла погибнуть от химической атаки.

Он подчеркнул, что самое невероятное в отчете – «приложение, в котором приводятся доказательства наличия зарина, следующие из анализа шерсти мертвой козы». По словам ученого, в отчете нет доказательств того, что коза умерла именно на упомянутом месте — ее могли отравить зарином и в загоне.


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
22 сентября, в 23:11
В Госдуме предостерегли от раздела Сирии
Новости
04 октября, в 17:27
МИД РФ устанавливает гражданство захваченных в Сирии людей
Новости
19 октября, в 22:16
В Сирию с начала военной операции вернулось больше миллиона жителей

Оставить комментарий

avatar
wpDiscuz

ЧИТАЙ О ВАЖНОМ

Отправим подборку лучших новостей за неделю

Нет, спасибо