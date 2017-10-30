Профессор из США нашел ложь в докладе о химоружии в Сирии

Теодор Постол, профессор Массачусетского технологического института, считает что ОЗХО и ООН использовали ложные доказательства в расследовании о применении химического оружия в Сирии.

Ученый рассказал, что пришел к такому выводу после того, как провел собственное расследование, пишет РИА Новости. В частности, его смутило нашумевшее видео, на котором можно увидеть задохнувшуюся во время химической атаки козу. Постол полностью уверен в том, что козу принесли в указанное место уже мертвой, а значит, она не могла погибнуть от химической атаки.

Он подчеркнул, что самое невероятное в отчете – «приложение, в котором приводятся доказательства наличия зарина, следующие из анализа шерсти мертвой козы». По словам ученого, в отчете нет доказательств того, что коза умерла именно на упомянутом месте — ее могли отравить зарином и в загоне.