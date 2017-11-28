Греция и Армения запустили программу совместной военной деятельности

Совместные действия в области индивидуального обучения руководителей и специальных сил включают Программу военного сотрудничества между Грецией и Арменией на 2018 год, которая была подписана во вторник в Афинах, сообщает Tovima.

Программа военного сотрудничества была подписана директором Управления международных отношений Генерального штаба национальной обороны, бригадиром Мильтиадисом Грылакисом и директором по оборонной политике Министерства обороны Армении Левоном Айвазяном.