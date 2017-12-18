Произошел очередной сбой Telegram

В 19:30 в понедельник, 18 декабря, в программе Telegram произошел сбой функционала.

Как сообщает Lenta.ru, пользователи столкнулись с проблемами при использовании мессенджера. Была приостановлена отправка и получение сообщений, а если осуществлялась, то с задержкой. Другая часть общительной публики не могла и вовсе произвести авторизацию аккаунта. Сбой в системе коснулся как мобильных приложений, так и версии на ПК. Из сообщений в Twitter стало известно, что проблемы коснулись не только российских пользователей.

Администрация Telegram пока не дали свои комментарии по поводу сбоев. Последний раз неполадки в работе Telegram были зафиксированы 13 сентября 2017 года.