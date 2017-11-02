Прокуратура Испании просит выдать европейский ордер на арест Пучдемона

Прокуратура Национального суда Испании обратилась с просьбой о задержании отстраненного главы Каталонии Карлеса Пучдемона и четырех бывших советников женералитета.

Антонио Комина, Мериксселла Серра, Луи Пуи и Клару Понсати остаются в Брюсселе и не прибыли в четверг, 2 ноября, для дачи показаний, сообщает El Pais.

«Подсудимый Карлес Пучдемон публично заявил о своем намерении не появляться в суде и попросил провести допрос в видеоконференции, не раскрывая своего местонахождения», — сказал представитель прокуратуры.

Суд просит безусловное тюремное заключение для всех бывших советников правительства Каталонии, которые появились в этот четверг перед судьей Кармен Ламелой, за исключением Санти Вила.

Только пять из 14 членов уволенного правительства Каталонии не явились по повестке в Национальный суд, чтобы ответить по обвинениям в мятеже и растрате бюджетных средств.

По словам прокурора, пятеро членов правительства Каталонии выехали в Бельгию, поэтому суд просит о выдаче европейских ордеров на их арест.