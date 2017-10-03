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03 октября, в 16:15
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Просмотр террористической пропаганды в Британии хотят приравнять к преступлению

Пока неизвестно, когда подобный законопроект начнут рассматривать на правительственном уровне

Руководитель министерства внутренних дел Великобритании Амбер Радд сообщила, что просмотр террористической пропаганды в сети может стать уголовно наказуемым преступлением.

Как пишет таблоид The Independent, в скором времени в Соединенном Королевстве могут ввести законопроект, согласно которому неоднократный просмотр пропаганды терроризма повлечет за собой арест с дальнейшим заключением на срок до 15 лет.

Так, одобрение данного проекта может стать поправкой к уже существующему законодательному запрету на скачивание и хранение любого контента террористического характера. Если закон будет введен, то он поможет остановить людей, которые собираются просматривать пропаганду терроризма через различные ресурсы, например YouTube.

Глава МВД Великобритании, в свою очередь, заявила, что хочет, чтобы каждый, кто просматривает подобные материалы, почувствовал на себе всю силу закона.


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