Проведена первая в мире операция с применением технологии 3D-печати

В Китае провели первую в мире операцию с применением технологии 3D-печати.

Операцию сделали 84-летнему китайцу на колене, заполнив редким металлом танталом большие дефекты кости, сообщает портал Сhina plus. По данным отчетов, заболеваемость артритом среди людей в возрасте от 50 до 59 лет достигла 62%. Ежегодно в больнице в муниципалитете Чунцин выполняют около 400 операций по замене коленного сустава.

«Полная замена коленного сустава – самый эффективный способ лечения артрита поздней стадии, поскольку это может уменьшить боль пациентов и улучшить качество их жизни», – сказал профессор больницы Ян Лю.

Тем не менее дефекты костей могут возникать вокруг сустава из-за послеоперационных инфекций или по другим причинам. Форма дефектов кости сильно различается, и существующий модульный металл не может исправить эти дефекты.

Тантал используется в стоматологических и хирургических имплантатах, однако чаще используется титановый сплав, так как высокая температура плавления тантала превышает предел большинства доступных трехмерных принтеров.

Пористый тантал разработан для решения технической проблемы. Танталовые подушечки индивидуально разработаны для пациентов с помощью автоматизированного проектирования и точной технологии 3D-печати.

Такая операция проводится значительно легче, так как позволяет избежать многих возможных рисков. Пациент, которому сделали эту операцию, в первый день произвел основные движения ногой. Через несколько дней его выпишут домой.