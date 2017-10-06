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06 октября, в 14:13
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Полеты между Екатеринбургом и Минском возобновят к концу октября

Это поможет развивать деловые связи и туристическую отрасль

Прямое воздушное сообщение между Екатеринбургом и Минском возобновят в конце октября 2017 года.

Об этом губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев договорился с премьер-министром Республики Беларусь Андреем Кобяковым, сообщается на официальном сайте правительства Свердловской области. Полеты будет осуществлять авиакомпания «Ямал» три раза в неделю.

На встрече замминистра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Михаила Голубева с председателем Союза туриндустрии Беларуси Филиппом Гулыем обсуждались возможности, которые откроются для пассажиров с введением прямого рейса Екатеринбург-Минск.

Участники встречи подчеркнули, что открытие данного рейса будет способствовать поддержке и развитию деловых и гуманитарных контактов, а также расширит сотрудничество Белоруссии и Среднего Урала в туротрасли.

 


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