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05 октября, в 16:46
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Публикация фотографий и имен террористов в СМИ может быть запрещена во Франции

Авторы идеи считают, что такие меры никак не навредят журналистским расследованиям

Представители Национальной ассамблеи Франции выступили с инициативой наложить запрет на публикацию имен и фотографий участников террористических группировок в СМИ.

Как сообщает телеканал RT, предложенная корректировка в законодательство о свободе печати предусматривает взыскание в размере €15 тысяч за распространение каких-либо личных данных или фотографий террористов.

Авторы идеи убеждены, что журналисты по-прежнему должны будут исполнять свой долг и информировать людей, при этом не становясь просветителями варварства.

Депутаты Национальной ассамблеи Франции считают, что террористов в СМИ необходимо сделать безликими, так как эта мера поможет сократить число случаев прославления экстремизма и подражания его последователям.

Кроме того, они заявили, что данная поправка никоим образом не помешает различным расследованиям корреспондентов. Подчеркивается, что корректировка не затронет ориентировки МВД Франции.

Ранее «Практика» информировала о том, что в Великобритании просмотр террористической пропаганды хотят приравнять к уголовному преступлению.


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