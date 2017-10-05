Публикация фотографий и имен террористов в СМИ может быть запрещена во Франции

Представители Национальной ассамблеи Франции выступили с инициативой наложить запрет на публикацию имен и фотографий участников террористических группировок в СМИ.

Как сообщает телеканал RT, предложенная корректировка в законодательство о свободе печати предусматривает взыскание в размере €15 тысяч за распространение каких-либо личных данных или фотографий террористов.

Авторы идеи убеждены, что журналисты по-прежнему должны будут исполнять свой долг и информировать людей, при этом не становясь просветителями варварства.

Депутаты Национальной ассамблеи Франции считают, что террористов в СМИ необходимо сделать безликими, так как эта мера поможет сократить число случаев прославления экстремизма и подражания его последователям.

Кроме того, они заявили, что данная поправка никоим образом не помешает различным расследованиям корреспондентов. Подчеркивается, что корректировка не затронет ориентировки МВД Франции.

Ранее «Практика» информировала о том, что в Великобритании просмотр террористической пропаганды хотят приравнять к уголовному преступлению.