Пучдемон готов сесть в тюрьму ради Каталонии

Карлес Пучдемон, экс-лидер Каталонии, сделал громкое заявление. Он сообщил, что готов отправиться в тюрьму ради того, чтобы его регион получил независимость. Пучдемон признался, что не хочет скрываться от правосудия, но намеревается продолжить политическую ненасильственную борьбу за признание независимости Каталонии.

Такое заявление Пучдемон сделал в Брюсселе, пишет ТАСС. Туда он прибыл, чтобы по его выражению, донести свою позицию до Европы. Действие резолюции о независимости Каталонии на данный момент приостановлено судом Испании. Шестерых членов руководства парламента региона, тем временем, вызвали в суд: их обвинили в бунте, мятеже и растрате. Теперь им, в том числе, и Карлосу Пучдемону, грозит до 30 лет лишения свободы.

Ранее «Практика» не раз писала о противостоянии Каталонии, которая требует признания независимости, и Мадрида. 1 октября в Каталонии прошел референдум о выходе из состава Испании: более 90% участников высказались за независимость. Однако, Мадрид счел такие результаты незаконными и не стал их признавать.