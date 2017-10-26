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Пучдемон: применение 155-й статьи Конституции является незаконным

Референдум о независимости прошел в Каталонии 1 октября

Глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что применение 155-й статьи Конституции Испании является оскорбительным и незаконным, кроме того, он не видит гарантий, которые бы оправдали проведение досрочных выборов в регионе.

«Нет никаких гарантий, которые оправдали бы проведение выборов в парламент», — цитирует Пучдемона РИА Новости. В середине октября правительство Испании и местная оппозиционная социалистическая партия пришли к соглашению о проведении досрочных региональных выборов в Каталонии в начале следующего года.

До тех пор функции каталонского правительства будут исполнять представители назначенные Мадридом. Однако данную меру еще должен утвердить сенат страны, заседание назначено на 27 октября.

Референдум в Каталонии прошел 1 октября, более 90% проголосовали за отделение от Испании, еще 7,8% респондентов выступили против независимости Каталонии. При этом 2% бюллетеней были пустыми, а еще 0,89% оказались испорченными. В общей сложности в прошедшем референдуме приняли участие свыше 2,2 миллионов человек.

Ранее «Практика» писала о том, что Каталония планирует обжаловать снятие статуса автономии.


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