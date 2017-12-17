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17 декабря, в 11:54
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Пучдемон рассказал о возможном возвращении в Испанию

Политик ждет от страны признания выборов в Каталонии

Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон может вернуться в Испанию, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на издание Vanguardia.

По словам Пучдемона, его возвращение возможно только в том случае, если власти Испании проявят уважение к результатам выборов в Каталонии. Как отмечает политик, первое, что он хочет сделать, вернувшись на родину, — «вдохнуть воздух и полюбоваться пейзажем».

Журналисты также спросили Пучдемона, от какого государства ему бы хотелось услышать признание независимости Каталонии. Экс-глава региона ответил, что если он назовет Россию, то это может создать конфликт, которого он совсем не хочет.

Ранее Praktika.ru сообщала, что суд в Бельгии закрыл дело в отношении Карлеса Пучдемона, однако адвокат политика предостерегает его от переезда в другую страну.


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