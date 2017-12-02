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02 декабря, в 20:09
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Пучдемон: региональные выборы — второй раунд референдума о независимости

Испанский политик считает, что дух 1 октября сможет сломить авторитаризм

Экс-президент Каталонии Карлес Пучдемон считает, что региональные выборы, которые состоятся 21-го декабря, могут быть рассмотрены как второй раунд референдума о независимости. О таком заявлении политика рассказало испанское издание El Pais.

По мнению бывшего главы региона, референдум о независимости 1 октября, непризнанный правительством Испании, обладал особым духом, который сможет «сломить авторитаризм».

В прошлом месяце, 25 ноября, Карлес Пучдемон объявил о начале работы своей избирательной кампании на региональных выборах, при этом политик продолжал находиться в Бельгии.

Также «Практика» ранее рассказывала, что о ситуации в Каталонии высказался председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, назвав ее катастрофой.


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