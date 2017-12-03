Пучдемон требует освободить бывших министров Каталонии

Карлес Пучдемон, бывший президент Каталонии, выступил с призывом освободить из-под ареста экс-министров кабмина.

Политик считает, что они должны принять участие в предстоящих выборах, передает РИА Новости.

“Совершенно недопустимо, когда проводятся выборы, а часть кандидатов находится в тюрьме”, – высказался Пучдемон. Экс-глава автономии назвал сложившуюся ситуацию вопиющей и нарушающей принципы демократии.

Ранее “Практика” сообщала, что 21 декабря в Каталонии состоятся региональные выборы. По мнению Карлеса Пучдемона, они могут быть рассмотрены как второй раунд референдума о независимости.