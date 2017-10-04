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04 октября, в 17:05
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Путин еще не определился с выдвижением своей кандидатуры на выборы президента

Основные претенденты объявят свои программы к концу 2017 года

Президент России Владимир Путин еще не решил, будет ли он баллотироваться на выборах 2018 года.

Об этом он заявил на пленарном заседании Российской энергетической недели, сообщает ТАСС. Путин также отметил, что к декабрю основные кандидаты в президенты РФ объявят свои предвыборные программы.

«Нет, я еще не решил, буду ли я баллотироваться вообще», — заявил российский лидер. По закону в начале декабря 2017 года стартует президентская избирательная кампания на следующий срок. По мнению Путина, именно к этому времени о себе заявят основные претенденты на пост главы государства.

Ранее «Практика» сообщала, что Владимир Путин согласился на участие в следующих президентских выборах. Его выдвижение проведут в два этапа.


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