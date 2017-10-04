Путин еще не определился с выдвижением своей кандидатуры на выборы президента

Президент России Владимир Путин еще не решил, будет ли он баллотироваться на выборах 2018 года.

Об этом он заявил на пленарном заседании Российской энергетической недели, сообщает ТАСС. Путин также отметил, что к декабрю основные кандидаты в президенты РФ объявят свои предвыборные программы.

«Нет, я еще не решил, буду ли я баллотироваться вообще», — заявил российский лидер. По закону в начале декабря 2017 года стартует президентская избирательная кампания на следующий срок. По мнению Путина, именно к этому времени о себе заявят основные претенденты на пост главы государства.

Ранее «Практика» сообщала, что Владимир Путин согласился на участие в следующих президентских выборах. Его выдвижение проведут в два этапа.