Путин и Эрдоган обеспокоены решением Трампа по Иерусалиму

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. Главы государств обсудили ситуацию с признанием главой Белого дома Дональдом Трампом города Иерусалим столицей Израиля.

«С обеих сторон выражена серьезная обеспокоенность в связи с решением США о признании Иерусалима в качестве столицы Израиля и объявлением о планах перевода туда из Тель-Авива американского посольства. Такие шаги могут перечеркнуть перспективы ближневосточного мирного процесса», – сообщает Газета.ру со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Также Эрдоган инициировал чрезвычайный саммит Организации исламского сотрудничества, о чем проинформировал Путина. Мероприятие назначено на 13 декабря и будет посвящено создавшейся ситуации.

В четверг, 7 декабря, президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и заявил об очередной отсрочке переноса туда американского посольства.

Позднее один из руководителей палестинского движения ФАТХ Ясир Сидо заявил, что США не объективны в роли посредника между Палестиной и Израилем, о чем ранее писала Praktika.ru.