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08 декабря, в 09:23
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Путин и Эрдоган обеспокоены решением Трампа по Иерусалиму

Президент Турции инициировал чрезвычайный саммит Организации исламского сотрудничества

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. Главы государств обсудили ситуацию с признанием главой Белого дома Дональдом Трампом города Иерусалим столицей Израиля.

«С обеих сторон выражена серьезная обеспокоенность в связи с решением США о признании Иерусалима в качестве столицы Израиля и объявлением о планах перевода туда из Тель-Авива американского посольства. Такие шаги могут перечеркнуть перспективы ближневосточного мирного процесса», – сообщает Газета.ру со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Также Эрдоган инициировал чрезвычайный саммит Организации исламского сотрудничества, о чем проинформировал Путина. Мероприятие назначено на 13 декабря и будет посвящено создавшейся ситуации.

В четверг, 7 декабря, президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и заявил об очередной отсрочке переноса туда американского посольства.

Позднее один из руководителей палестинского движения ФАТХ Ясир Сидо заявил, что США не объективны в роли посредника между Палестиной и Израилем, о чем ранее писала Praktika.ru.


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