Путин и Нетаньяху договорились о встрече

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху договорились встретиться в ближайшее время. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Как сообщил Песков, Путин и Нетаньяху планируют «обсудить текущие вопросы двусторонних отношений и обменяться мнениями по различным международным и региональным вопросам».

Также в ходе разговора российский президент поздравил премьер-министра Израиля с Новым годом. Они пожелали друг другу и жителям двух стран всего самого доброго в 2018 году.