Сегодня:
$
Нефть
Золото
сегодня, в 17:04
Новости

Путин и Нетаньяху договорились о встрече

Лидеры планируют обсудить текущие вопросы двусторонних отношений

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху договорились встретиться в ближайшее время. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Как сообщил Песков, Путин и Нетаньяху планируют «обсудить текущие вопросы двусторонних отношений и обменяться мнениями по различным международным и региональным вопросам».

Также в ходе разговора российский президент поздравил премьер-министра Израиля с Новым годом. Они пожелали друг другу и жителям двух стран всего самого доброго в 2018 году.


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
06 декабря, в 22:10
США признали Иерусалим столицей Израиля
Новости
22 декабря, в 09:39
Президент поздравил россиян с Днем энергетика
Новости
29 декабря, в 20:18
Президент подписал закон о “налоговой амнистии”

Оставить комментарий

avatar