Путин: искусственный интеллект уменьшит стоимость энергоресурсов

Искусственный интеллект и цифровизация топливно-энергетического комплекса помогут уменьшить стоимость энергетических ресурсов.

Об этом заявил президент России Владимир Путин на Международном форуме по энергоэффективности, сообщает ТАСС.

Российский лидер отметил, что основной тенденций развития ТЭК является цифровизация энергетического комплекса. Путин считает, что внедрение современных технологий поможет со временем уменьшить себестоимость энергоресурсов, повысить эффективность их использования и сократить потери.

Президент призвал учитывать формирование новых энергетических рынков и межтопливную конкуренцию. По статистике, около двух миллиардов людей на Земле не пользуются источникам энергии полноценно.

Когда они начнут пользоваться благами цивилизации, сформируются новые энергетические рынки. Это приведет к росту конкуренции.

Эксперты считают, что через 20 лет человечество будет потреблять на 30% больше энергии, чем в 2017 году.