Путин изменил правила использования герба России

Президент России Владимир Путин расширил возможности использования герба РФ.
Документ с изменениями опубликован на интернет-портале правовой информации. В нем говорится, что использовать Государственный герб Российской Федерации и его изображение можно в государственных органах, органах местного самоуправления и муниципальных органах. Также допускается использование гражданами в том случае, если это не является надругательством над символикой страны.
До принятия изменений использование герба РФ допускалось лишь с разрешения законодательства. В случаях нарушения официального использования государственного герба следовала административная или уголовная ответственность.
Теперь закон расширяет возможности использования герба, предоставляя гражданам и организациям право его неофициального использования. Однако государственный герб не может быть использован в качестве товарного знака.
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Над Флагом, Гербом надругательства запрещены. Двумя руками, и на 200% ЗА!!! Но ПОЧЕМУ???????, позволяется умственно неполноценным сытиным, гозманам……и пр моральным уродам оскорблять, “надругиваться” (если можно так выразиться), над всей Россией, над её народом, над нашей историей? До какой поры, эти антилюди, будут поливать дерьмом нашу Родину, и с гордым, победоносным видом ходить по НАШЕЙ Земле?????