Путин изменил правила использования герба России

Президент России Владимир Путин расширил возможности использования герба РФ.

Документ с изменениями опубликован на интернет-портале правовой информации. В нем говорится, что использовать Государственный герб Российской Федерации и его изображение можно в государственных органах, органах местного самоуправления и муниципальных органах. Также допускается использование гражданами в том случае, если это не является надругательством над символикой страны.

До принятия изменений использование герба РФ допускалось лишь с разрешения законодательства. В случаях нарушения официального использования государственного герба следовала административная или уголовная ответственность.

Теперь закон расширяет возможности использования герба, предоставляя гражданам и организациям право его неофициального использования. Однако государственный герб не может быть использован в качестве товарного знака.