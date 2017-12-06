Путин может в любой момент озвучить решение по участию в выборах

Президент Российской Федерации Владимир Путин может в любое время озвучит свое решение по участию в выборах главы государства, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент может это сделать в любое время, поэтому нужно быть готовым каждый день. Когда он примет такое решение, я не знаю, а слухи у нас насчет каждого дня и ходят», – цитирует его RT.

Баллотироваться в президенты России уже решили глава партии “Женский диалог” Елена Семерикова, телеведущая Ксения Собчак, которая позиционирует себя как кандидата “против всех”, журналистка Екатерина Гордон. Она в своей предвыборной кампании делает акцент на права женщин и детей. Также миллиардер-монархист Антон Баков, о чем ранее писала «Практика».