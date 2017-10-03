Путин назначил зампреда Госдумы Васильева врио главы Дагестана

Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности руководителя Дагестана Владимира Васильева, он будет возглавлять регион до вступления в должность лица, избранного главой республики.

Сообщение об этом приводится на сайте Кремля, в этом же документе сказано, что Владимир Путин принимает отставку главы Республики Дагестан Абдулатипова по собственному желанию.

В начале 2004 года Владимир Васильев возглавил комитет ГД по безопасности, а в 2012 он занял пост заместителя председателя Думы в составе фракции «Единая Россия».

Ранее «Практика» писала о том, что Рамазан Абдулатипов, возраст которого 71 год, хочет подать в отставку. Он желает продолжать работать, но уже в сфере научной деятельности.