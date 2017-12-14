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14 декабря, в 13:27
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Путин назвал решение МОК политизированным

По его словам, ситуация с недопуском России на Олимпиаду приурочена к политическим процессам в РФ

В ходе пресс-конференции Владимиру Путину был задан вопрос об участии российских спортсменов в Олимпийских играх в Южной Корее.

Президент ответил, что, по его мнению, ситуация с олимпийской сборной имеет политическую подоплеку.

“В других странах тоже выявляют случаи приема запрещенных препаратов, но вокруг нет такого ажиотажа”, – сказал Путин.

Напомним, ранее Praktika.ru писала, что в связи с допинговым скандалом Международный олимпийский комитет разрешил российским спортсменам принять участие в Олимпиаде-2018 только под нейтральным флагом, без использования национальной символики.


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