Путин: не самому же для себя конкурентов воспитывать

Президент РФ Владимир Путин считает, что у нынешней власти нет конкурентов.

“Не мне же самому для себя конкурентов воспитывать”, – заявил лидер РФ журналистам, отвечая на вопрос о том, видит ли он в ком-то из нынешних кандидатов потенциальных соперников.

При это президент отметил, что, по его мнению, политическая конкуренция в стране должна присутствовать в обязательном порядке.

Он выразил намерение стремиться именно к этому, однако добавил, что на его взгляд, лидеры нынешней оппозиции не предлагают реальной повестки, поэтому их система вызывает большие опасения.

Ранее Praktika.ru передавала, что аналогичное мнение высказывал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.