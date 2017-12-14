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14 декабря, в 13:56
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Путин: не самому же для себя конкурентов воспитывать

Президент РФ высказался о возможных соперниках на предстоящих выборах

Президент РФ Владимир Путин считает, что у нынешней власти нет конкурентов.

“Не мне же самому для себя конкурентов воспитывать”, – заявил лидер РФ журналистам, отвечая на вопрос о том, видит ли он в ком-то из нынешних кандидатов потенциальных соперников.

При это президент отметил, что, по его мнению, политическая конкуренция в стране должна присутствовать в обязательном порядке.

Он выразил намерение стремиться именно к этому, однако добавил, что на его взгляд, лидеры нынешней оппозиции не предлагают реальной повестки, поэтому их система вызывает большие опасения.

Ранее Praktika.ru передавала, что аналогичное мнение высказывал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.


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