Путин о ситуации на Украине: сердце кровью обливается

Владимир Путин в ходе пресс-конференции прокомментировал ситуацию на Украине.

Президент считает, что Россия и Украина ближе, чем кажется на первый взгляд.

“Русские и украинцы – олдин народ. Вы не можете с этим не согласиться”, – подчеркнул Путин.

Также президент заявил, что считает происходящее на сегодняшний день на территории Донбасса трагедией. Также он в очередной раз подчеркнул, что российских войск в ДНР нет, но есть милицейские формирования, готовые ответить на любую агрессию.

Кроме того, Владимир Путин прокомментировал ситуацию с Саакашвили.

“То, что делает Саакашвили, – плевок в лицо грузинского народа и плевок в лицо украинского народа!”, – заявил лидер РФ.

Напомним, Praktika.ru передавала, что задержанный ранее Михаил Саакашвили был отпущен на свободу.