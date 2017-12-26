Путин обязал кабмин выдержать параметры по уровню зарплат бюджетников

Во вторник, 26 декабря, на заседании правительства президент России Владимир Путин обязал кабмин закрепить параметры по повышению уровня зарплат бюджетников, в том числе врачей и преподавателей.

“Нам нужно будет обязательно выдержать те параметры по уровню заработной платы, которые достигнуты в последнее время и окончательно должны быть достигнуты в 2018 году в бюджетной сфере”, – заявил Путин.

По словам президента, от достигнутых результатов можно быстро уйти, если перестать контролировать это поле деятельности. “Во всяком случае, параметры, на которые мы выходим в 2018 году, должны соблюдаться и в последующие годы. Я прошу это иметь в виду”, – подчеркнул Путин.

Ранее Praktika.ru сообщала, что министр труда РФ Максим Топилин рассказал о повышении зарплат бюджетникам. На эти цели до конца года планируется выделить около 10 миллиардов рублей.