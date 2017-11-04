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Путин определил главные качества человека будущего

Глава государства посетил выставку в Манеже "Россия, устремленная в будущее"

Президент Российской Федерации Владимир Путин определил главные качества человека будущего.

Среди них оказались любовь, доброта и милосердие, сообщает ТАСС. На выставке в Манеже «Россия, устремленная в будущее», которую Владимир Путин посетил в субботу, в одном из залов предлагается создать образ человека будущего. Президент на интерактивном мониторе выбрал три, по его мнению, главных качества человека. Среди вариантов есть семья, мужество, кротость, профессионализм и вера. После введения данных, компьютер создает портрет россиянина в будущем.

Путин осмотрел экспозицию вместе с патриархом Московского и Всея Руси Кириллом и другими представителями духовенства. Президент изучил отечественные проекты в сфере экологии, которые разработаны для поддержания баланса человека и природы.

Также российского президента заинтересовал микроскоп, с помощью которого можно наблюдать за процессом разложения мусора. Организаторы считают, что наглядный пример позволит россиянам внимательней относиться к сортировке отходов.

 


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