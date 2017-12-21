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21 декабря, в 16:02
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Путин остановил заседание Совета по культуре из-за важного звонка

В этот момент он комментировал ситуацию вокруг Серебренникова

В четверг, 21 декабря, российский президент Владимир Путин прервал заседание Совета по культуре из-за важного звонка.

При этом глава государства отметил, что скоро вернется. “Вы знаете, я прошу меня извинить. Мне нужно срочно подойти к телефону. Если мы договоримся, что я сейчас переговорю, я готов вернуться и продолжить”, — сказал Путин.

Также президент прокомментировал ситуацию вокруг дела режиссера Серебренникова. Глава государства подчеркнул, что уголовное дело в отношении Серебренникова нельзя назвать преследованием. Иначе бы его постановка балета «Нуриев» не была бы показана на сцене Большого театра.

 


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Виктор
Гость
Виктор

Просто Путину надоело говорить с многословными лицедеями и он ушел рыбу ловить, вернее преследовать

2 дней 26 минут назад