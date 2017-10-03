Путин отметил роль России в энергобезопасности Евразии

Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил роль страны в обеспечении энергетической безопасности всей Евразии.

Глава государства поприветствовал участников «Российской энергетической недели», сообщает РИА Новости.

Путин отметил, что на форуме встретятся представители органов власти, главных отраслевых компаний, экспертного сообщества из России и других стран. Участники проведут анализ состояния энергетического рынка и разработают эффективные решения важных проблем в этой сфере.

Российский президент подчеркнул, что рост мировой экономики зависит от обеспечения энергетической безопасности. В этом вопросе важную роль играет Россия, которая является гарантом энергобезопасности Евразии.