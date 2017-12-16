Путин отметил успехи Казахстана в День независимости страны

Президент РФ Владимир Путин отправил телеграмму главе Казахстана Нурсултану Назарбаеву с поздравлениями в честь Дня независимости.

В телеграмме российский лидер отметил экономические и технические успехи Казахстана, а также в развитии двусторонних отношений. Текст телеграммы выложен на сайте Кремля.

«Путин высоко оценил успешное развитие российско-казахстанских отношений, основывающихся на добрых традициях дружбы, добрососедства и взаимного уважения», – сказано в послании.

По словам Путина, Казахстан стал высокоавторитетной страной на мировой арене, внес весомый вклад в решение важных международных проблем.

Глава РФ выразил надежду на продолжение укрепления стратегического партнерства и союзничества с Казахстаном.